«Даллас» хочет получить защитника «Вегаса» Мето, «Каролина» — Т. ван Римсдайка

«Даллас Старз» проявляет интерес к защитнику Марку Мето, а «Каролина Харрикейнз» ведёт переговоры по переходу защитника Тревора ван Римсдайка. Оба игрока перешли в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

32-летний Мето в прошедшем сезоне за «Оттаву Сенаторз» сыграл 68 матчей регулярного чемпионата, сделав 12 передач при показателе полезности "+13". В 18 играх плей-офф он отметился 4 (2+2) очками.



25-летний ван Римсдайк в 58 матчах за «Чикаго Блэкхоукс» набрал 16 (5+11) очков.