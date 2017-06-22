«Даллас» хочет получить защитника «Вегаса» Мето, «Каролина» — Т. ван Римсдайка

«Даллас Старз» проявляет интерес к защитнику Марку Мето, а «Каролина Харрикейнз» ведёт переговоры по переходу защитника Тревора ван Римсдайка. Оба игрока перешли в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.
32-летний Мето в прошедшем сезоне за «Оттаву Сенаторз» сыграл 68 матчей регулярного чемпионата, сделав 12 передач при показателе полезности "+13". В 18 играх плей-офф он отметился 4 (2+2) очками.
25-летний ван Римсдайк в 58 матчах за «Чикаго Блэкхоукс» набрал 16 (5+11) очков.
Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ?
Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».