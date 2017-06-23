Скудра: считать, что Бобровский в одиночку вытащил «Коламбус», — преувеличение

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал завоевание вратарём Сергеем Бобровским второго за карьеру приза «Везина Трофи».

«Очень здорово, что отечественный вратарь получил этот приз — молодец Сергей, который провёл в составе «Коламбуса» очень хороший сезон. Бобровский блестяще играл в регулярном чемпионате НХЛ. А приз «Везина Трофи» обычно вручается именно за «регулярку», поэтому успех Сергея абсолютно заслуженный.

Бобровский в одиночку вытащил команду? Таким образом характеризовать роль Бобровского в выходе «Коламбуса» в плей-офф, наверное, не совсем верно — это небольшое преувеличение. Всё-таки какой бы ни был хороший вратарь, в одиночку он не может вытащить команду в плей-офф или выиграть Кубок. «Коламбус» в минувшем сезоне играл достаточно неплохо, немало забивал голов. Не зря Торторелла получил приз как лучший тренер сезона. Поэтому я не могу сказать, что клуб вышел в Кубок Стэнли исключительно за счёт Бобровского. Но он внёс огромный вклад в этот результат», — цитирует Скудру газета «Известия».