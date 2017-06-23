Крис Рассел продлил контракт с «Эдмонтоном» на 4 года с зарплатой $ 4 млн в год

«Эдмонтон Ойлерз» продлил контракт с защитником Крисом Расселом на четыре года, сообщает Sportsnet. За это время хоккеист заработает $ 16 млн.

30-летний Рассел в октябре 2016 года, будучи свободным агентом, заключил однолетний контракт с «Эдмонтоном» на $ 3,1 млн. Он принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал 12 голевых передач, в 13 играх плей-офф отметился 4 (0+4) баллами за результативность. Всего в НХЛ на его счету 190 (39+151) очков в 641 встрече.