В шестом раунде «Колорадо» выбрал Дениса Смирнова, «Нэшвилл» — Павла Колтыгина

В шестом раунде драфта НХЛ 2017 года «Колорадо Эвеланш» выбрал нападающего Дениса Смирнова под общим 156-м номером. В прошедшем сезоне форвард выступал в NCAA за «Пенн Стейт» и в 39 матчах набрал 47 (19+28) очков.



«Нэшвилл Предаторз» под 176-м номером выбрал форварда Павла Колтыгина, который в прошедшем сезоне набрал 47 (22+25) очков в 65 матчах за клуб QMJHL «Драммондвилль». В составе сборной России Колтыгин завоевал бронзу ЮЧМ-2017.



Под 178-м номером «Миннесота Уайлд» задрафтовал форварда ЦСКА Андрея Светлакова.

Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских «Сент-Луис» взял Костина, финнов выбрали больше американцев, а Хишир стал первым номером – в итогах первого раунда драфта НХЛ.