Квапил: КХЛ — сильнейшая лига Европы, всегда хотел здесь играть

Нападающий хабаровского «Амура» Марек Квапил выразил уверенность в том, что КХЛ — сильнейшая лига Европы.



«Когда я играл в «Нефтехимике», подумал, что нужно сделать небольшую паузу. Моя девушка, теперь уже жена, была в Чехии, так что я решил вернуться домой на один год. Хотел побыть рядом с ней какое-то время. То есть это было запланированное решение: сезон отыграть на родине, а потом вернуться в Россию.



Очевидно, что КХЛ – сильнейшая хоккейная лига Европы, и я никогда не сомневался, что хочу выступать здесь. Очень рад, что удалось подписать контракт с «Амуром»», — приводит слова Квапила официальный сайт «Амура».