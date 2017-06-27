Агент: Панарин станет лидером «Коламбуса», новый трейд маловероятен

Дэн МилCтейн, агент форварда Артемия Панарина, которого «Коламбус Блю Джекетс» выменял у «Чикаго Блэкхоукс», порассуждал на тему вероятности перехода россиянина в «Вегас Голден Найтс».



«Вероятность обмена Панарина в «Вегас», конечно, есть. Новый трейд Артемия в ближайшее время маловероятен. Зато представьте перспективы Панарина, когда у него в 2019 году закончится контракт и он станет неограниченно свободным агентом. У него будет полная свобода для манёвров.

Но я видел, с какой радостью руководство «Коламбуса» восприняло обмен Панарина. В штаб «Блю Джекетс» позвонили из «Чикаго». Им был нужен Саад. «Не отдадите нам этого игрока? Какие ваши условия?» — спросили из штаба «Блэкхоукс». В «Коламбусе» без особой надежды предложили: «Отдайте нам Панарина». Но в «Чикаго» подсчитали, что Артемий в следующем сезоне с учётом бонусов обойдётся им в 9 млн. Эти деньги найти тяжело. И согласились на обмен. Теперь в «Коламбусе» все очень счастливы. Панарин станет лидером команды, будет играть в первом звене», — цитирует агента официальный сайт НХЛ.