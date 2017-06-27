А. Юдин: 13 защитников в СКА – для конкуренции. Потом кого-то выгонят

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин прокомментировал ситуацию с подписанием 13-го защитника в СКА, которым стал Владислав Гавриков.



«На «предсезонке» должно быть больше игроков, это только лучше для команды. Если игроки хорошо отыграли в прошлом сезоне, это не говорит о том, что в этом будет так же. Когда игроков больше, они начинают усерднее тренироваться, лучше выполнять упражнения, так как растёт конкуренция. А потом кого-то выгонят перед чемпионатом – это бизнес. Что касательно Чудинова — мне никогда не нравился, шансы-то ему давали. Если подпишут Калинина, значит был разговор между главным тренером и генеральным менеджером. И выбирают таких игроков не просто так, берут помоложе, которых можно тренировать, которые слушают тренера. А так, в Питере сейчас отличная команда, и мы не просто так стали чемпионами», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

СКА купил Гаврикова у «Локомотива»! Всего за 115 млн рублей Владислав Гавриков перешёл в СКА, «Кузню» допустили к ВХЛ, а Бурмистров покинет «Аризону» — в итогах дня.