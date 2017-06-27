«Северсталь» заключила пробные контракты с Ваниным, Роговым и Шестопаловым

«Северсталь» заключила пробные контракты с тремя защитниками: Денисом Ваниным, Максимом Роговым и Алексеем Шестопаловым. «Амур» заключил пробный контракт с нападающим Глебом Лушниковым. «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг договор с нападающим Айнуром Чабатовым.

23-летний Ванин в прошедшем сезоне за «Челмет» в ВХЛ набрал 14 (4+10) очков в 32 матчах. 27-летний Рогов выступал в «Сарыарке», отметившись 13 (0+13) баллами в 45 играх. 23-летний Шестопалов играл за «Химик» и «Динамо» СПб, набрав 3 (1+2) очка в 24 встречах.



20-летний Лушников провёл прошлый сезон в «Амурских Тиграх», в 44 матчах забросил одну шайбу и сделал пять передач.



20-летний Чабатов стал с «Реактором» серебряным призёром МХЛ, набрав 17 (6+11) очков в 45 матчах.