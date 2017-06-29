Генменеджер «Кольтс»: когда берёшь игрока уровня Свечникова, команда меняется

Генеральный менеджер клуба OHL «Барри Кольтс» Джейсон Форд прокомментировал выбор российского нападающего Андрея Свечникова под первым номером драфта.



«Возможность выбирать первыми на драфте в этом году была для нас особенно ценной. Когда у вас есть возможность взять игрока уровня Свечникова, это меняет уровень всей команды. Мы взволнованы тем, что Андрей приедет играть в хоккейную лигу Онтарио, в „Барри Кольтс“. Он внесёт большой вклад в команду», — приводит слова менеджера официальный сайт команды.

Форвард Андрей Свечников был выбран под первым номером драфта CHL