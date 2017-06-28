Форвард Андрей Свечников был выбран под первым номером драфта CHL

Российский нападающий Андрей Свечников был выбран под первым номером драфта Канадской хоккейной лиги. Его выбрал клуб «Барри Кольтс» (OHL), в который недавно перешёл Алексей Липанов. Липанов и Свечников выступали в одной тройке в юниорской сборной России на последнем чемпионате мира, где завоевали бронзовые награды. В прошлом сезоне хоккеист выступал в USHL.



Брат Андрея Свечникова, Евгений Свечников, был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Детройт Ред Уингз» под общим 19-м номером.

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