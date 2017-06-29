Дрегер: да Коста будет играть в НХЛ в следующем сезоне, к нему большой интерес

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер рассказал, что форвард ЦСКА Стефан Да Коста точно будет играть в НХЛ в следующем сезоне. Как сообщается, к французскому игроку есть большой интерес среди клубов лиги.



В прошедшем сезоне да Коста сыграл в «регулярке» КХЛ 24 матча, набрав 20 (9+11) очков.



Также Дрегер рассказал, что нападающим «Питтсбург Пингвинз» Ником Бонино интересуются как минимум 10 клубов Национальной хоккейной лиги.



29-летний хоккеист перешёл в стан «Пингвинз» два сезона назад и выиграл с клубом два Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате-2016/17 29-летний хоккеист принял участие в 80 встречах, записав на свой счёт 37 (18+19) результативных баллов при показателе полезности "-5" и 16 минутах штрафного времени.

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