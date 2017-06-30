Ягр: пытаюсь дозвониться клубам НХЛ, но никто не берёт трубку

Форвард «Флориды Пантерз» Яромир Ягр отметил, что ведёт поиски новой команды, однако у него не так много предложений. 1 июля игрок станет свободным агентом

«Я всюду слышу, что свободные игроки получают предложения от 10-12 клубов. Мне никто не звонил. Наоборот, это я пытаюсь им дозвониться, но никто не берёт трубку», — написал Ягр на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Флорида» готова подписать контракт с Ягром в случае уменьшения зарплаты.

В минувшем сезоне 45-летний хоккеист провёл 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 46 (16+30) очков.