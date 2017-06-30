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ЦСКА расторг контракт с Перескоковым, «Витязь» — с Шитиковым

30 июня 2017, пятница. 21:37. Хоккей

ЦСКА по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Вадимом Перескоковым. Нападающий Дмитрий Шитиков расторг по соглашению сторон контракт с «Витязем», а защитник Егор Маташков – с «Нефтехимиком». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

23-летний Перескоков с 2012 по 2016 год провёл за ЦСКА семь матчей в КХЛ. В сезоне-2016/17 он сыграл за «Куньлунь» 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности «-3». В трёх играх плей-офф отметился одной голевой передачей.

31-летний Шитиков выступал за «Витязь» последние четыре сезона. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 20 матчей, набрав 2 (0+2) очка.

21-летний Маташков выступал в ВХЛ за «Ариаду-НХ», провёл 27 матчей, в которых отметился двумя передачами.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Витязь ХК Нефтехимик ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
30 июня 2017, пятница
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