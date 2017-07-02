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Зиновьев: «Металлург» Нк не будет чьим-то придатком, наша цель — вернуться в КХЛ

2 июля 2017, воскресенье. 14:26. Хоккей

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев рассказал, что клуб готовится к выступлению в Высшей хоккейной лиге.

«Цели и задачи перед командой мы будем ставить непосредственно перед началом сезона. Мы вступили в Высшую лигу, потому что нам не оставили никакого другого шанса и права выступать в КХЛ. Это не наша вина, мы вынуждены — такое было решение со стороны КХЛ, о чём я уже говорил ранее. Так что на сегодняшний день мы готовимся к выступлению в ВХЛ. Надеемся, что сезон-2017/18 для нас сложится удачно.

Главным тренером «Металлурга» остаётся Вадим Шахрайчук. Потому что, скажем так, он ещё не сказал своё слово. Работа для него предстоит серьёзная, тяжёлая. Тот тренерский штаб, который мы наметили на предстоящий сезон, он будет работать, и мы возлагаем на него большие надежды.

Мы не будем чьим-то придатком. «Металлург» — самостоятельная организация. Надеемся на дальнейшее вступление в КХЛ. Будем работать над этим, будем подтягивать инфраструктуру. И, конечно, цель одна — попасть в Континентальную хоккейную лигу. Постараемся всячески поспособствовать этому и показать какой-то достойный результат», — цитирует Зиновьева официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Нк Вадим Шахрайчук Сергей Зиновьев
Новости. Хоккей
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