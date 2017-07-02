Эллиотт: я не привык прятаться от конкуренции, хочу играть как можно больше

Вратарь Брайан Эллиотт, недавно подписавший контракт с «Филадельфией Флайерз», рассказал, что не боится конкуренции с Михалом Нойвиртом.



«Я был в аналогичных ситуациях на протяжении всей карьеры. Конкуренция — не то, от чего я привык прятаться. Я хочу играть как можно больше. Впрочем, играть все подряд с нынешним календарем НХЛ невозможно, и масса команд теперь желает иметь в составе двух парней, способных оборонять форт. Конкуренция внутри клуба, конечно, есть, но если ты будешь продолжать побеждать, то останешься в воротах», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.



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