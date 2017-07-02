Генменеджер «Ванкувера»: у Нильссона хорошие данные, ждём высокого уровня игры

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал подписание контракта с голкипером Андерсом Нильссоном.



«У Андерса атлетические физические данные, и мы ожидаем, что он будет выступать на высоком уровне. Он будет работать вместе с Маркстремом, и мы рассчитываем, что каждый вечер вратарская позиция будет позволять нам оставаться конкурентоспособными», — приводит слова Беннинга официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



27-летний Нильссон в прошедшем сезоне за «Баффало Сэйбрз» провёл 26 матчей, одержав 10 побед с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,67. Он заключил контракт на два года с зарплатой $ 2,5 млн.

«Ванкувер» подписал контракты с Нильссоном, Ганье, Дель Зотто и Виркиохом