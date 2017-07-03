«Вашингтон Кэпиталз» подписал восьмилетний контракт с Кузнецовым на $ 62,4 млн

«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с центральным нападающим Евгением Кузнецовым, выступающим за столичный клуб с 2014 года. По новому соглашению, рассчитанному на восемь лет, 25-летний Кузнецов будет получать в среднем чуть меньше $ 8 млн в год — за восемь лет он должен заработать $ 62,4 млн. Об этом сообщил Брайан Маклеллан, вице-президент и генеральный менеджер «Кэпиталз».



«Евгений — один из лучших центральных нападающих в НХЛ, и мы рады, что он останется в „Вашингтоне“ как минимум на ближайшие восемь лет. Сложно найти другого игрока его калибра, находящегося в расцвете сил и помогающего партнёрам становиться сильнее. Евгений — мастер высочайшего уровня, а его скорость и цепкость необходимы для того, чтобы биться за победу в НХЛ», — сказал Маклеллан.



В прошлом сезоне НХЛ Кузнецов провёл 82 матча, в которых набрал 59 очков (19 голов и 40 результативных передач).