Игорь Григоренко покинул «Автомобилист», контракт расторгнут

Нападающий Игорь Григоренко покинул «Автомобилист». Контракт между игроком и уральским клубом расторгнут по соглашению сторон. Такое решение обусловлено семейными обстоятельствами игрока.



Форвард Игорь Григоренко стал игроком «Автомобилиста»

В минувшем сезоне Григоренко провёл за уфимский «Салават Юлаев» 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 6 шайб и отдав 3 результативные передачи. Коэффициент полезности составил «-7». В плей-офф форвард сыграл пять матчей, не забив ни одной шайбы и отдав один пас. Коэффициент полезных действий — «+1». По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл из-за проблем со зрением.