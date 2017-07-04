Нападающие Кокарев и Фёдоров заключат двухлетние контракты с «Салаватом»

32-летний нападающий Денис Кокарев и 23-летний форвард Артём Фёдоров заключат двухлетние контракты с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что Кокарев близок к переходу в «Локомотив», однако условия, предложенные Уфой, больше устроили хоккеиста. В итоге Кокарев решил сделать выбор в пользу команды Эркки Вестерлунда.



Напомним, что ранее оба хоккеиста стали неограниченно свободными агентами в результате решения Континентальной хоккейной лиги.

Кокарев в сезоне-2016/17 провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 28 (8+20) очков при показателе полезности «+20». В 10 матчах плей-офф на счету игрока 2 (1+1) очка и показатель полезности «0». Фёдоров провёл 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (10+16) очков, показатель полезности «+4». В его активе 3 (2+1) очка в пяти встречах Кубка Гагарина и коэффициент полезных действий «+2».