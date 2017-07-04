42 хоккеистам «Динамо» присвоен статус «неограниченно свободный агент»

Дисциплинарный комитет КХЛ, а также совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ присвоили статус «неограниченный свободный агент» 42 хоккеистам московского «Динамо» в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.



На заседании дисциплинарного комитета КХЛ рассмотрено 13 заявлений от хоккеистов АНО ОХК «Динамо» (Москва), имевших односторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Анселя Галимова, Максима Карпова, Дениса Кокарева, Семёна Кокуёва, Мартиньша Карсумса, Андрея Кутейкина, Артёма Подшендялова, Мэта Робинсона, Александра Рыбакова, Якова Рылова и Алексея Сопина принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус «неограниченно свободный агент».



В отношении хоккеистов Егора Дугина и Даниила Тарасова, имевших статус «закреплён за клубом (наличие квалификационного предложения)», принято решение присвоить статус «неограниченно свободный агент».



На заседании совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ рассмотрено 29 заявлений от хоккеистов ОХК «Динамо» (Москва), имевших двусторонний контракт. По итогам заседания в отношении хоккеистов Андрея Алексеева, Андрея Бирюкова, Михаила Бицадзе, Владимира Брюквина, Артемия Грязева, Егора Зайцева, Ивана Игумнова, Виктора Корнякова, Клима Костина, Александра Кузнецова, Георгия Кузнецова, Александра Осина, Кирилла Пилипенко, Алексея Маклюкова, Дмитрия Райко, Дмитрия Сидлярова, Александра Севостьянова, Артёма Федорова, Максима Чувилова, Дмитрия Шевченко и Ильи Шипова принято решение расторгнуть контракт и присвоить статус «неограниченно свободный агент».



В отношении хоккеистов Ильи Баранова, Ивана Бочарова, Артёма Волкова, Владислава Ефремова, Андрея Миронова, Станислава Кондратьева, Александра Петунина и Максима Соловьёва, имевших статус «закреплён за клубом (наличие квалификационного предложения)», принято решение присвоить статус «неограниченно свободный агент».

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