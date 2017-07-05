Агент Нестерова: у Никиты по два предложения из НХЛ и КХЛ, решение будет 8 июля

Дэн Мильштейн, агент российского защитника Никиты Нестерова, сообщил, что у его клиента имеются предложения из НХЛ и КХЛ и окончательное решение будет принято к 8 июля.



«У Никиты Нестерова есть два варианта в НХЛ и два предложения от команд из КХЛ. Окончательное решение будет принято к субботе», — написал Мильштейн в своём «твиттере».



24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности "+3". Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) результативных балла при показателе полезности «0».

«Монреаль» не будет предлагать Никите Нестерову новый контракт