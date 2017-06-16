«Монреаль» не будет предлагать Никите Нестерову новый контракт

«Монреаль Канадиенс» не будет делать защитнику Никите Нестерову квалификационное предложение. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на источники.

24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности "+3". Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) результативных балла при показателе полезности «0».