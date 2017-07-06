Курри: Толванен — прирождённый бомбардир с отличным броском

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал подписание контракта с нападающим Ээли Толваненом.



«Толванен — прирождённый бомбардир с отличным броском и навыками завершения атак. Это молодой хоккеист, который имеет большое количество возможностей для развития. Это здорово, что теперь он будет выступать в свитере „джокеров“, — приводит слова Курри Ilta-Sanomat.



В сезоне-2016/17 нападающий выступал за команду «Sioux City Musketeers» в USHL. В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 54 (30+24) очка. Показатель полезности составил «+18».



«Йокерит» подписал нападающего Толванена из USHL