«Йокерит» подписал нападающего Толванена из USHL

Финский «Йокерит» объявил об очередных изменениях в своём составе. Речь идёт о нападающем Ээли Толванене. Соглашение между игроком и финской командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один.

В сезоне-2016/17 нападающий выступал за команду «Sioux City Musketeers» в USHL. В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 54 (30+24) очка. Показатель полезности составил «+18». В плей-офф на счету хоккеиста 13 матчей — 10 (5+5) очков, показатель полезности «+3».

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Также фото доступно в официальном «твиттере» команды