Бонино: я намерен приехать и попытаться помочь «Нэшвиллу»

Новичок «Нэшвилл Предаторз» нападающий Ник Бонино рассказал о переходе в команду из «Питтсбург Пингвинз» и своём самочувствии.

«Играть с Кросби и Малкиным очень здорово, но они забирают львиную долю игрового времени, очков и минут в большинстве. В прошлом сезоне большинство моих очков и игрового времени пришлись, я думаю, на момент, когда Малкин был травмирован.



В «Анахайме» и «Ванкувере» я исполнял значимые роли. Посмотрим, как всё сложится в новой команде. Я далёк от мысли, что приеду и добуду чемпионство. Я просто намерен приехать и попытаться помочь команде.

Травма ноги? Мы предпочли не прибегать к операции. Всё хорошо, процесс движется. Посмотрим снова через несколько недель. Нам предстоит ещё раз её обследовать, но на данный момент всё хорошо», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.