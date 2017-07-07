Экс-защитник «Слована» Пластино перешёл в «Амбри-Пиотта»

Швейцарская команда «Амбри-Пиотта» подписала контракт с канадским защитником Ником Пластино. Соглашение между канадским игроком и швейцарским клубом рассчитано на один год.
В сезоне-2016/17 Пластино выступал в Континентальной хоккейной лиге за братиславский «Слован». Он провёл все 60 матчей регулярного чемпионата за словацкую команду, забросил в них 7 шайб и отдал 19 голевых передач. Показатель полезности игрока составил «+1». Хоккеист никогда не выступал в Национальной хоккейной лиге. Игрок становился чемпионом Италии, Норвегии и Финляндии.
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