Владимир Путин поздравил Овечкина и Шубскую со свадьбой

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём «твиттере» поздравил нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Анастасию Шубскую со свадьбой.



Прошлым летом молодая пара расписалась в ЗАГСе, а в этом году супруги решили провести пышную свадебную церемонию для друзей и родственников.



В преддверии празднования молодые провели отдельные вечера для друзей: Овечкин с друзьями отправился праздновать мальчишник за город, а Шубская устроила тематический вечер с подругами.

История любви Александра Овечкина и Анастасии Шубской Российский нападающий «Вашингтона» сыграл свадьбу с Анастасией Шубской. Рассказываем историю любви самой известной хоккейной пары страны.