Барабанов: моя свадьба была поскромнее, чем у Овечкина

Нападающий СКА Александр Барабанов прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ. Хоккеисты двукратного обладателя кубка Гагарина вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Это третий день медосмотра.

«Отдохнул здорово, съездил на море, потом в поход, а затем уже начал тренироваться. К сбору готов. Думаю, физически готов полностью, подготовка должны быть тяжёлой, чтобы в сезоне легче играть. Конечно, этот сезон будет особенным, так как он олимпийский. Нужно зарекомендовать себя ещё лучше, чтобы давали больше игрового времени. Надо будет стараться попасть на Олимпиаду.

Женился в межсезонье. Но моя свадьба была поскромнее, чем у Овечкина. С новичками хорошо знаком, на сборах нужно будет доказывать свою силу. Насколько уход Шипачёва и Дадонова серьёзная потеря? Это нормальный процесс, когда кто-то уходит и приходит. Обычная рабочая обстановка. Конечно, хочу, чтоб Илья Ковальчук остался, с ним приятно играть», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.