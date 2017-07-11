К. Грецки: «Эдмонтону» повезло, что мы заполучили Йокинена

Ассистент генерального менеджера «Эдмонтон Ойлерз» Кит Грецки прокомментировал подписание контракта с финским нападающим Юсси Йокиненом.



«Это как маленький кусочек паззла. Когда ты видишь, что парень отлично провёл сезон, то проверяешь всю информацию. Мы сделали это, и оказалось, что у него всё отлично. Нам повезло, что мы его заполучили.



Надеюсь, Ессе Пульюярви сможет чему-то у него научиться. Ему будет проще расти и прогрессировать, понимать, что от него ожидают. Лучше, когда рядом есть кто-то, кто может помочь тебе», — приводит слова Грецки официальный сайт «Эдмонтона».

«Эдмонтон» подписал однолетний контракт с форвардом Йокиненом