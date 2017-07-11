Е. Корешков: «Барыс» поменял полкоманды, рано или поздно это нужно было сделать

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о текущей работе и составе команды.

«2 июля все клубы КХЛ официально стали тренироваться. Первый микроцикл — первая неделя, был такой втягивающий период. Мы пригласили на сборы молодых ребят, 6 игроков 99-го года рождения. Проходит вторая неделя сборов, нагрузка потихонечку поднимается.



Мы тренируемся в двух группах, на две команды поделены, разумеется, много игроков находятся и на просмотровых контрактах, и двусторонних, то есть уже ближе к сезону мы определимся с основным составом, и только лучшие попадут в систему «Барыса». Но опять же, за теми, кто не попадёт, мы будем внимательно наблюдать и в молодёжной команде, и в фарм-клубе. У нас с 15 по 28 июля запланированы сборы в Алма-Ате, там суперсовременный комплекс «Акбулак», где мы проведём ударный цикл, нагрузки будут очень тяжёлыми, по четыре тренировки в день. После этих сборов мы потихонечку будем определяться с составом.



Все ребята, которые пришли, с характером. Игроки хорошего уровня, мы поменяли полкоманды, сильно омолодились, думаю, это правильное направление. Рано или поздно это нужно было сделать, мы решили сделать это сейчас. Надеюсь, все новички принесут пользу «Барысу» в этом сезоне. Чтобы появились новые звёзды из состава «Снежных Барсов», конечно, надо ещё подождать. То же самое касается и «Номада».

Вратари? Разумеется, номер один — это Хенрик Карлссон, который просто блестяще отыграл в прошлом сезоне и стал любимцем публики. Номер два — мы пригласили Сергея Кудрявцева из «Торпедо», парень очень перспективный, опять же, с казахстанским паспортом, может играть и за сборную. Ему 22 года, и пора уже попробовать свои силы в КХЛ, но здорово, что Карлссон настолько опытен, он многому сможет у него научиться, год-два — и Сергей станет уже основным вратарём. Третьего вратаря будем привлекать, опять же, только своих — у нас есть Мальгин из чемпионского состава «Номада» и Каратаев 99-го года рождения», — рассказал тренер.