«Оттава» подписала однолетний контракт с защитником Сиелоффом

Клуб «Оттава Сенаторз» объявил о подписании однолетнего двустороннего соглашения с защитником Патриком Сиелоффом, по которому хоккеист получит $ 650 тыс. в случае выступлений в НХЛ и $ 90 тыс., если будет играть в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.



23-летний Сиелофф в прошлом сезоне принял участие в 52 матчах АХЛ в составе «Бингхэмптона», забросил 2 шайбы и отдал 9 результативных передач, набрав 11 очков при показателе полезности «-16», а также отбыл 54 минуты штрафа. Также Патрик сыграл в одном матче НХЛ за «Калгари Флэймз», в котором забросил 1 шайбу.