Гулявцев: верю, что в этом году посещаемость матчей «Северстали» увеличится

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев порассуждал о проблемах с посещаемостью домашних матчей череповецкой команды.

«Вы знаете, что заполнение трибун зависит в первую очередь от игры команды. Но не забывайте, что, в первую очередь, в нашем хоккее сейчас должен быть хорошо развит маркетинг для привлечения зрителей на трибуны. Но это должно быть на втором плане, а на первом – игра команды. Я не скажу, что у нас не было игры в том году. Болельщик реагирует по-разному. Вообще, в Череповце хорошие поклонники хоккея. Думаю, что в этом году посещаемость наших матчей увеличится за счёт качества игры. Я не хочу быть самоуверенным и голословным, но скажу, что я верю, что это произойдёт», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Полностью интервью с Гулявцевым читайте сегодня на «Чемпионате».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»