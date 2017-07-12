Кознев: «Северстали» хотелось бы как-то разбить домашнюю серию в сентябре

Директор «Северстали» Алексей Кознев высказал мнение о календаре КХЛ на сезон-2017/18.

«Все мы знаем, что сезон олимпийский. Перед лигой, безусловно, стояла очень сложная задача, и я рад, что КХЛ вела активный диалог по вопросу календаря со всеми клубами, в том числе и с «Северсталью». Наши просьбы были услышаны, итоговый календарь мы принимаем и оцениваем как хороший. Все клубы находятся в одинаковой ситуации, это важно.

Просьб по корректировке у нас было не так много, и по утверждённому варианту календаря мы будем общаться уже непосредственно с клубами. По поводу некоторых матчей напрямую свяжемся с соперниками, узнаем, какие у них календари, и будем договариваться с ними о возможности переноса. В частности, у нас очень плотный сентябрь, хотелось бы как-то разбить домашнюю серию. То есть кое-какие вариативности по «Северстали» я для себя в календаре вижу. Но – мы не знаем загруженности других арен и других команд, и потому так сразу оценить сложно. Получится или не получится что-либо ещё перенести – будем смотреть», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.