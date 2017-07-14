Корешков: «Барыс» здорово начал, но опыт игроков «Торпедо» сыграл свою роль

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от усть-каменогорского «Торпедо» со счётом 2:6 в первом матче межсезонья-2017.



«Несмотря на то что мы играли в середине июля, увидели для себя немало положительных моментов. Сами понимаете, какие-то конкретные выводы делать ещё очень рано. Да и ребята сейчас находятся под нагрузкой, а тактикой мы пока вообще не занимались. Поэтому просто присматриваемся к игрокам и подбираем кандидатов из «Снежных Барсов» и «Номада» на конкретные позиции в «Барысе». Из команды, вышедшей сегодня на лёд, наверное, лишь несколько игроков попадут в окончательный состав. Однако шансы есть у всех. Ведь понятно, что в состав будем подбирать сильнейших. Но, повторю, только середина июля на календаре, впереди ещё много работы, поэтому пока далекоидущих выводов делать не будем.



Если говорить о матче, то, безусловно, понравилось, как ребята действовали в первой двадцатиминутке. Будем придерживаться такой же тактики, и в следующий раз постараемся сыграть как минимум два периода на таком же уровне. Молодёжь старается, все хотят показать себя с лучшей стороны. Здорово начали, но уровень и опыт игроков соперника сыграл свою роль», — приводит слова Корешкова официальный сайт КХЛ.