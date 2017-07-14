Быков о сокращении команд в КХЛ: так мы от многоэтажного дома дойдём до хрущёвки

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал сокращение количества команд в Континентальной хоккейной лиге.



«В связи с чем сократят лигу? По какому принципу? Вот разработали восемь критериев. Стадион, бюджет, ещё что-то. Но нужна чёткая аргументация, почему выгоняют кого-то. Безусловно, жалко все команды, будь то Тольятти или Ханты-Мансийск. Но удивляет, что мы сначала расширяли хоккейную карту, а теперь хотим её урезать. Сначала говорим, что КХЛ – это социальный проект, идём в регионы. А потом отрезаем Новокузнецк, и впереди новые потери. Хотя люди привыкли к своим командам, там есть болельщики, традиции. И вдруг раз – и пропал клуб в КХЛ. Почему?



Хороших игроков хватает на все команды. Но значит, мы плохо работаем. При каждом клубе должна быть своя школа. Это важнейший критерий. Вот чему надо уделять внимание. Ну отправили «Кузню» в ВХЛ. Там что теперь больше хоккеистов вырастет? Дайте объяснение. КХЛ теперь бизнес-проект? Почему тогда календарь так выстроен под сборную? Мы строили большой дом, а теперь сами из него кирпичи вытаскиваем. Было 16 этажей, а мы хотим до десятиэтажки сократить. Так и до хрущёвки дойдём. Не будем работать с низами, с резервом – останется вообще 10 команд в КХЛ. Меньше нереально, страна-то богатая на таланты. Даже без развития хоккея в стране кинь шайбу пацанам – они начнут её гонять. Посмотрят мастеров по телевизору — потянутся за ними. Есть сильные школы, которые традиционно дают хороший резерв. В других командах эти школы надо поднимать, а это уже работа федерации совместно с лигой», — приводит слова Быкова «Советский спорт».