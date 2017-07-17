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Метсола: всегда хочется играть лучше, чем в прошлом сезоне, это моя главная цель

17 июля 2017, понедельник. 12:20. Хоккей

Голкипер «Амура» Юха Метсола рассказал о планах на новый сезон, который станет для него третьим в составе дальневосточной команды.

«Конечно, всегда хочется играть лучше, чем в прошлом сезоне. Это моя главная цель. Это единственный аспект, над которым я буду работать. Всегда нужно быть уверенным в себе перед началом сезона. Я к этому всегда так подхожу. Нам нужно удачно провести первые несколько игр чемпионата, но это не самое важное, потому что сезон длинный, впереди много игр», — отметил Метсола в интервью пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне Юха провёл в регулярном чемпионате КХЛ 54 матча, в которых его процент отражённых бросков составил 93,3.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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