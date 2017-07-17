Клинкхаммер: новость об уходе Вудкрофта меня немного шокировала

Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер прокомментировал перемены в команде, которые произошли во время его отпуска, а также рассказала о планах на предстоящий сезон.



«Раньше я с Дуайером знаком не был. Но он ведь был тренером «Медвешчака» и сборной Канады на Кубке Шпенглера, так что я имею представление об этом специалисте. К тому же мы оба канадцы, поэтому быстро найдём общий язык. Перемены в «Динамо»? В прошлом сезоне мы выступили успешно, так что если бы ты сказал мне, что всё так изменится, я бы не поверил. Но это хоккей, временами и не такое случается. Я не особенно переживаю по этому поводу, просто делаю свою работу.



Уход Скривенса? Конечно, это большая потеря. Он хорошо играл весь прошлый сезон, был лучшим игроком команды, помог нам выиграть много матчей, особенно на старте сезона. Хочу пожелать ему всего лучшего в «Салавате Юлаеве». Но у нас будет новый вратарь – Юнас Энрот. Это отличный голкипер. Думаю, он достойно заменит Скривенса и мы перестанем переживать по поводу ухода Бена. А вот новость об уходе Вудкрофта меня немного шокировала. Я ведь пришёл в «Динамо» вместе с ним, он меня сюда приглашал. Но он сделал так, как посчитал нужным. У нас был успешный предыдущий сезон, мне было приятно с ним работать. Но, как я уже говорил, это хоккей, такое случается постоянно. Кто-то уходит, кто-то приходит, это нормальный процесс. Пожелаю ему удачи. Возможно, мы ещё поработаем вместе.



Надеюсь, в следующем сезоне мы будем не менее успешны, чем в предыдущем. На льду много новых лиц, я ещё не со всеми познакомился. Кроме того, в команде ожидается появление трёх легионеров. Посмотрим, что получится в итоге. В любом случае, я приехал, чтобы побеждать. Для этого надо работать также упорно, как в прошлом сезоне, тогда и результат будет не хуже. Я рад вернуться в Минск и хотел бы попросить наших болельщиков поддерживать нас так же, как в прошлом сезоне. У нас лучшие болельщики в КХЛ и лучшая в лиге атмосфера на арене», — приводит слова Клинкхаммера официальный сайт клуба.

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