Дуайер: хотел бы встретиться с Путиным, а ещё — с английской королевой

Новый главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о своих впечатлениях от Беларуси, о своих увлечениях вне хоккея, а также назвал известных людей, с которыми хотел бы встретиться.



«Мне всегда нравилось в Беларуси. Считал «Минск-Арену» лучшей в КХЛ, на ней отличная атмосфера. А теперь меня здесь очень тепло приняли. На улицах регулярно узнают: за 10 дней это случалось раз 15. Люди останавливают меня, здороваются. Видно, что в городе много хоккейных болельщиков. Мои интересы вне хоккея? Мы с семьей живем в Шарлоттауне, что на острове Принца Эдуарда. И неподалеку у нас есть летний домик на пляже. 15 лет назад провели там уик-энд, на следующий год — неделю, а ещё через год — все лето. Ха, будучи игроком, я знал, что мне гарантирован только летний отпуск. Ведь никогда не представляешь, где ты окажешься в новом сезоне. А каникулы — нечто незыблемое. Вот мы и переселились в те края. С удовольствием занимаюсь рыбалкой. В основном ловлю омаров. Мой друг по этой части профессионал, и по утрам выходим с ним в море.



С кем бы хотел встретиться из известных людей? В хоккейном мире со многими кумирами общался. О Гретцки уже упоминал, тезка Хоу подписал мне свою книгу… С кем бы поговорил сейчас? Хм… Например, с Путиным. Это очень популярная фигура в России, оказавшая большое влияние на хоккей и становление КХЛ. С радостью встретился бы с Далай-ламой. Ещё — с английской королевой. Посидели бы с Елизаветой II, попили кофе. Спросил бы у неё о чём-нибудь из истории британской монархии. Но охотнее всего пообщался бы подольше с хоккейными людьми. С тем же Гретцки», — приводит слова Дуайера «Прессбол».