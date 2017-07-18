ФХР утвердила новую эмблему ВХЛ на сезон-2017/18

Федерация хоккея России утвердила новый логотип Высшей хоккейной лиги на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт организации.



«Новый логотип является усовершенствованной версией предыдущего, что позволяет передать идею преемственности целей и управленческой философии при её значительной модернизации. Логотип имеет форму щита и выполнен в стиле минимализма с использованием черно-белой цветовой гаммы. Отказ от использования цветов российского флага подчеркивает международный статус организации. Стилистически новый логотип отличается от предыдущего логотипа более жестким контуром щита и современными линиями шрифта», — говорится в заявлении.