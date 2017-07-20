Зайцев: в Северной Америке хоккей несколько проще, совсем другая игра

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев поделился мнением об отличиях североамериканского хоккея.



«В Северной Америке хоккей несколько проще, более атлетичный. Большое количество единоборств, это абсолютно другая игра



За первый сезон в НХЛ я получил много уроков. Я подумаю о них в межсезонье и стану лучше, знаю, что для этого нужно. Хочу улучшать свою игру каждый день и стать действительно важным игроком для команды. Следующий сезон обещает быть тяжёлым для нас, все поняли, что у нас хорошая команда», — цитирует игрока Hockey News.

Овечкин на Мальдивах, а Малкин – в Магнитогорске. Обзор соцсетей НХЛ Жена Овечкина вспоминает любовную историю с Александром, Малкин приехал на День металлурга, а Шульц попросил налить кофе в кубок Стэнли.