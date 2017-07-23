Вратарь Марк-Андре Флёри приехал с Кубком Стэнли к тяжелобольным детям

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри провёл день с Кубком Стэнли, который завоевал в составе «Питтсбург Пингвинз» в этом году.
Он навестил детей инвалидов в доме Рональда Макдональда в Монреале — месте, где живут семьи с тяжелобольными детьми, которым необходимо проходить лечение вдалеке от дома. В прошлом году Флёри возил Кубок в детскую больницу Монреаля.
Кроме того, Флёри прокатил трофей на машине и отпраздновал с ним день рождения дочери.
«101-й в НХЛ, 71-й на льду, 1-й в сердцах». Парад чемпионов в Питтсбурге
В Питтсбурге состоялся парад по случаю завоевания местной командой пятого Кубка Стэнли в истории.
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