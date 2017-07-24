Горди Дуайер хотел бы видеть в минском «Динамо» пятерых легионеров

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер сказал, что хочет видеть в команде пятерых легионеров.



«Думаю, идеальное сочетание для легионеров — три нападающих, защитник и вратарь.



Нет оправданий тому, кто не хочет побеждать всегда, забрасывать много шайб. Это правильный образ мышления для хоккейной команды. К спросу за результат я готов, рассматриваю прессинг только с положительной стороны. Это станет еще одним поводом для совершенствования», — сказал Дуайер в эфире канала «Беларусь 1».

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