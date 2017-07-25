Буре: будет печально, если мы Зарипова больше не увидим в деле

Известный нападающий Павел Буре прокомментировал дисквалификацию Даниса Зарипова из-за употребления допинга.



«Очень печально, что такому игроку, как Данис, дали такую длительную дисквалификацию. В таком возрасте, если не играть, будет очень сложно вернуться. Он на протяжении долгих лет лидер нашего хоккея, это печальная весть. Насчёт апелляции ничего сказать не могу, я не очень знаю все эти нюансы, но могу сказать одно: будет очень печально, если мы больше не увидим Даниса в деле», — сказал Буре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.