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Главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро стал владельцем молодёжного клуба USPHL

25 июля 2017, вторник. 21:40. Хоккей

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро стал совладельцем молодёжной команды «Миннесота Блю Окс», которая начнёт выступать в USPHL — Первой хоккейной лиги Соединённых Штатов.

«Это может звучать глупо, но я чувствую, что меня послали на Землю, чтобы продвигать хоккей. Идея с молодёжной командой, которая является нечто средним между школьным и университетским хоккеем, показалась мне захватывающей. Я поговорил с женой, и мы решили участвовать. Моя роль заключается в обычной поддержке», — цитирует Будро Star Tribune.

Друг Будро, а также главный тренер и генеральный менеджер новой команды Джей Витта рассказал подробности сделки.

«У нас с Брюсом совпадают взгляды на то, как надо развивать игру и молодых хоккеистов. Он спросил, какие у меня планы на будущее, а я ответил, что хочу иметь свою команду. Тогда Брюс сказал: „Найди нам команду. Я в деле“. Я нашёл команду, и в мае мы совершили сделку», — сказал Витта.

Источник: Star Tribune Сообщить об ошибке
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Брюс Будро
Новости. Хоккей
25 июля 2017, вторник
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