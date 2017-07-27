Малкин считает очень высокими шансы сборной России на ОИ-2018

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил шансы сборной России завоевать золото на Олимпиаде 2018 года.

«Возможность приехать на ОИ-2018 после заявлений Гэри Бэттмена не слишком высока. Может, ситуация как-то поменяется к началу сезона. Думаю, что шансы России на победу в Корее очень высоки. Учитывая неприезд игроков НХЛ, наша команда будет главным фаворитом. Желаю удачи сборной, но надеюсь, что в этой истории ещё не поставлена точка. Мне бы очень хотелось сыграть в Корее, всё-таки годы идут, и возможностей выступить на Олимпиаде остаётся не так много», — передаёт слова Малкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.