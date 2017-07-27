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Евгений Малкин и Сергей Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

27 июля 2017, четверг. 11:29. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и помощник главного тренера Сергей Гончар представили Кубок Стэнли в «Парке Легенд» в Москве.

«Когда-нибудь он будет главным». Гончар – четвёртый российский тренер в НХЛ
Сергей Гончар в роли тренера защитников выиграл с «Пингвинз» два Кубка Стэнли. Теперь он стал ассистентом и готов продолжать этот путь.

В 2017 году «пингвины» завоевали второй трофей подряд. Российский форвард выиграл кубок в третий раз (2009, 2016, 2017), в этом плей-офф он также стал лучшим бомбардиром, набрав 28 (10+18) очков.

Гончар становился чемпионом НХЛ в качестве игрока в 2009 году, в качестве тренера защитников — в 2016-м и 2017-м. После сезона он был повышен в должности до помощника тренера.

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Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

Фото: «Чемпионат»
Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

Фото: «Чемпионат»
Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

Малкин и Гончар представили Кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Сергей Гончар Кубок Стэнли Фото
Новости. Хоккей
27 июля 2017, четверг
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