«Монреаль»: защитник Андрей Марков не будет играть за команду в следующем сезоне

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» в своём официальном «твиттере» сообщил, что не будет продлевать соглашение с защитником Андреем Марковым.



38-летний Марков выступал за «Монреаль» на протяжении всей карьеры — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности "+18".



По предыдущему контракту, который истёк 1 июля, Марков зарабатывал $ 5,75 млн в год.



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