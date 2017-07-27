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Юниорская сборная России U18 разгромила «Красную Армию» в товарищеской игре

27 июля 2017, четверг. 23:26. Хоккей

Юниорская сборная России U18 одержала разгромную победу над «Красной Армией» в товарищеской игре, встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе национальной команды заброшенными шайбами сумели отметиться Руслан Исхаков, Дяденькин Данила, Солопанов Никита, Соколов Егор, Матвей Гуськов и Григорий Денисенко, оформивший на свой счёт дубль. Единственный гол «Красной Армии» забил Иван Мокрицын.

В своём прошлом товарищеском матче юниорская сборная сумела одержать уверенную победу над ярославским «Локо-Юниором» — 6:1.

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Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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U18 — Хоккей
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