Тренер России U18: Свечников не сыграет на мемориале Глинки из-за травмы

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин рассказал о подготовке к мемориалу Глинки.



«Были недовольны матчем с «Локо-Юниором» (6:1), особенно первым периодом. То, что нарабатывали, не сработало. Мы сделали коррективы, потом выправили и стали правильно играть. Всё равно есть игроки, которыми мы недовольны. Внимательно смотрели финал по этому году, вызвали ребят, которых раньше не было в сборной, ещё предстоит большая работа. 2000 год вливается в команды МХЛ, кто покажет себя, тот и получит шанс.



Александр Хованов приехал к сбору позже, но у него проблемы со здоровьем. У Андрея Свечникова травма. Может, и плюс, что их нет пока, потому что люди приезжают сюда и смотрят на них: «Да они забьют». Сейчас ребятам, которые здесь, нужно показывать, что они могут играть в первых звеньях, и не надо на них смотреть. На мемориал Глинки едем только за победой, других целей нет, будем бороться», — сказал Зыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.



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