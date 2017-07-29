Главный арбитр КХЛ: хотел бы попросить болельщиков быть менее категоричными

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов попросил болельщиков в новом сезоне быть более объективными.



«Перед новым чемпионатом очень хотел бы попросить многих специалистов и истинных болельщиков нашего вида спорта быть менее категоричными. Иногда в прессе начинают обсуждать вопросы, в которых профессионально не разбираются. Иногда хочется сказать таким знатокам: если вы желаете разобраться в определённом вопросе, то а) почитайте внимательно правила, б) залезьте в шкуру человека, который вынес это решение. Тогда у вас, возможно, поменяется мнение, вы не будете столь категоричными, и всё встанет на свои места. Так или иначе, это спорт, не более того. И пусть победит сильнейший», — цитирует Анисимова официальный сайт лиги.

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